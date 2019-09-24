ورشة «ابدأ حلمك» المسرحية تستعد لإطلاق مواهبها من الفيوم

تابعت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، يرافقهما رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد عواض، ونائب رئيس الهيئة، الفنان هشام عطوة، تدريبات ورشة "ابدأ حلمك" المجانية الهادفة إلى اكتشاف وإعداد وتدريب الموهوبين الواعدة على مختلف ألوان فنون المسرح، وذلك بقصر ثقافة الفيوم، كما شهدا عرض طقوس الإشارات والتحولات للفرقة المسرحية التابعة للقصر والتي حصلت على عدة جوائز وشهادات تميز من الدورة 12 للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وقالت عبد الدايم إن ورشة "ابدا حلمك" منذ انطلاقها العام الماضي نجحت في استقطاب واكتشاف مجموعة مواهب ضخمة من مختلف الفئات العمرية في المحافظات، لتؤكد خصوبة أرض مصر الإبداعية، وأشارت إلى أن الواعدين الجدد تم إعدادهم وتأهيل طاقاتهم لإثراء مجال فن المسرح، باعتباره أحد أدوات الارتقاء بالوعي وتنمية وتطوير المجتمع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزير الثقافة، الفخر بحصول فرقة قصر ثقافة الفيوم، على عدد من جوائز الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح عن عرض طقوس الإشارات والتحولات، والذي جاء بمثابة إعلان عن عودة الروح، لفرق قصور الثقافة بعد الجهود المبذولة، لتفعيل دورها تجاه المجتمع، مقدمة التهنئة لأعضاء الفرقة مشيدة بمستواهم الفني المتميز.

وأوضح الدكتور أحمد عواض، أن ورشة ابدا حلمك في محافظة الفيوم تقدم للالتحاق بها 600 شاب وفتاة تم اختيار 50 منهم لصقل موهبتهم، ونوه أنها أحد الأنشطة التي تساهم بها قصور الثقافة في خلق جيل جديد من المبدعين، وإهدائهم إلى ساحة فن المسرح في مصر.

من جانبه، قال المخرج عادل حسان، إن الورشة تستمر لمدة 3 أشهر يتم خلالها التدريب على كافة ألوان الفنون المسرحية، حتى موعد عرض التخرج، كما يتم خلال تلك الفترة اطلاعهم على أعمال المسرح العالمي، واصفا خريجيها بدم جديد يضخ إلى شرايين فن المسرح.

يذكر أن التدريب بورشة ابدأ حلمك يتم على 3 مراحل الأولى تستكشف قدرات ومواهب المتدربين وقياس قدرتهم على العمل الجماعي، أما الثانية تهدف إلى استخدام المفاهيم النظرية والتدريبات العملية لصياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال، وتضم المرحلة الثالثة التدريب على العروض الحية، وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلى اختبار قدرات المتدربين علي تطبيق المهارات الفنية المكتسبة.

أما عرض طقوس الإشارات والتحولات عن قصة للكاتب السوري سعد الله ونوس، وإخراج سامح الحضري، ونال عدة جوائز في الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري هى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة التمثيل الأولي (نساء) للفنانة جيهان رجب، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في التمثيل للفنان محمود عبد المعطي، وشهادة تميز في التمثيل للفنان حسام خالد، وتدور أحداثه خلال النصف الثاني من القرن الـ19 بسوريا في عهد الوالي ناشد راشد باشا، وخلافه مع مفتي الشام وكبير الأشراف عبد الله، حيث تتصاعد الأحداث لتظهر خفايا النفوس والرغبات التي تتخفى بقناع الأخلاق.