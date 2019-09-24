ترامب ينتقد الهجرة غير الشرعية ويدعو إلى تشديد الأمن على الحدود

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية تشديد الأمن على الحدود وانتقد الهجرة غير الشرعية في كلمته اليوم الثلاثاء امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر ترامب أن حماية الحدود الوطنية تحافظ على حقوق الانسان.

وقال ترامب: "عندما تقوض الأمن على الحدود، فإنك تقوض حقوق الانسان والكرامة الانسانية".

ويشن الرئيس الأمريكي حملة للتصدي للهجرة غير الموثقة عبر الحدود الجنوبية لبلاده ويعمل على وقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وانتقد ترامب "نشطاء الحدود المفتوحة" قائلا إن هذه السياسات قاسية وشريرة لأنها تؤدي إلى تمكين شبكات التهريب الإجرامية.

وأشاد ترامب بالمكسيك لأنها تتعاون مع سلطات الهجرة الأمريكية.

وقال ترامب إنه سوف يفرض الأمن على حدود بلاده، وحث المهاجرين على عدم دفع أموال للمهربين من أجل دخول الولايات المتحدة

وأضاف قائلا: "لا تدفعوا للمهربين، فإنكم إذا وصلتم إلى هنا، فلن يسمح لكم بالدخول".

وذكر أن الهجرة تضر البلدان الأصلية التي يأتي منها المهاجرون، موضحا أن "هذه الدول لا يمكنها الوصول إلى طاقتها الكامنة إذا ما هاجر شبابها من بلادهم".