رئيس الزمالك: الغيابات كان لها تأثير واضح أمام الاتحاد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري، كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن غياب العديد من اللاعبين عن الفريق كان له تأثير واضح.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا على نظيره الإتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من البطولة المحلية مساء أمس الأثنين، بهدف دون رد.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري كانت صعبة جدًا، واجهنا فريق قوي، بعد هزيمتين لم نستحقهما أمام الأهلي وبطل السنغال".

وأردف: "قادرون على تحقيق الفوز على فريق السنغال في القاهرة بأكثر من هدف".

وتابع: "إذا كنا تعادلنا أمام الإتحاد السكندري، لنال المدير الفني ميتشو هجومًا كثيرًا – كانت السكاكين ظهرت-".

واستكمل: "كان لدينا غيابات في العمود الفقري للفريق طارق حامد ومحمد عبد السلام، هل يوجد فريق في العالم يلعب بدون لاعب خط وسط".

وأردف: "أقول لطارق حامد أنت من أحسن اللاعبين في مصر أصبحت تحصل على أنذارت كثيرة ومجانية، انصحك بالهدوء".

واستطرد: "هنأت فريق الاتحاد السكندري عقب المباراة في غرفة خلع الملابس، ثم التقيت بلاعبي الزمالك وقولت لهم أنهم خرجوا من عنق الزجاجة".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، قائلًا: "لدينا أزمة في المباراة المقبلة، الأمن منحنا خيارين، اللعب في بتروسبورت بدون جمهور، أو في برج العرب بجمهور".

وواصل: "لدينا مباراة في الدوري مع مصر المقاصة على استاد السلام بعد المباراة بثلاثة أيام، نريد نقل مباراة مصر المقاصة لبرج العرب لكي لا يحدث ارهاق للاعبي الزمالك".

واستطرد: "سنحاول خلال الساعات المقبلة مع الجهات الأمنية من أجل اقامة المباراة ملعب بتروسبوت، بحضور 5 آلاف متفرج وسننتظر القرار النهائي".