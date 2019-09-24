عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج يسخر من ترامب خلال قمة المناخ

سخر عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن حضر بشكل غير متوقع في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وقال بلومبرج: "نشكرك على الحضور أيها الرئيس ترامب.. ونأمل أن تكون مناقشاتنا مفيدة بالنسبة لك أثناء وضع سياسة المناخ".

ويذكر أن الملياردير مايكل بلومبرج، الذي يعتبر من أقطاب صناعة الاعلام، هو من المطالبين بضرورة أن تهتم الولايات المتحدة بقضية تغير المناخ.

ولم يكن من المقرر أن يحضر ترامب فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ، غير أنه جلس وسط الحاضرين واستمع إلى خطبتين قصيرتين، ولكنه غادر قبل أن يصعد بلومبرج إلى المنصة لإلقاء كلمته.