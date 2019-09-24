أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال أغسطس بلغت 917 مليون دولار، تصدرها زيوت النفط.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الذهب احتل المرتبة الثانية من حيث أهم 20 سلعة صناعية مُصدَّرة، تلاه شاشات المونيتور، ثم الأسمدة النيتروجينيه (الأزوتيه)، والبدل والجواكت والبليزرات، ثم القمصان "تي شيرت" والأسلاك والكابلات المعزولة.

وأضافت أنه يليهم في القائمة مخاليط المواد العطرية، وبوليميرات الايثلين، ثم ألياف من الزجاج ومحضرات الغسيل، والبولي اسيتالات واثيرات، ثم الألواح وصفائح الأفلام، والبوليميرات البروبيلين، والفوط والواقيات الصحية، ثم الأسمدة الفوسفاتيه، والمنتجات المسطحة المرققه بالاسطونات (600 مم أو أكثر).

وتابعت الهيئة أن السجاد، ورقائق الألومنيوم، والأثاث في جاءت نهاية القائمة.

وفي نفس السياق، أشارت الهيئة إلى أن قيمة أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال أغسطس الماضي بلغت 174 مليون دولار تصدرتها دقيق القمح، والجبن، ثم البصل والثوم، والشيكولاتة، ثم القلقاس والبطاطا حلوه، والخضر المجمدة، والنباتات وأجزاؤها، ويليهم في القائمة العنب الطازج والمجفف، والبقول القرنية اليابسة، ثم الفواكه والأثمار القشرية، وفواكه أخرى، وزيت فول الصويا، والبذور، ثم العسل الأسود، والمخبوزات، وعصير الفواكه.

وأشارت إلى أن التبغ، والتمر والتين والأناناس، والخضر المجمدة وغير المجمدة المحضرة والمحفوظة جاءت في نهاية القائمة.