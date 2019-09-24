مسؤولون أفغان: مقتل 40 مدنيا في غارة مدعومة من أمريكا ضد طالبان

ذكر مسؤولون في إقليم هلمند بأفغانستان أن 40 مدنيًا على الأقل قتلوا مساء أمس الأحد، بعد تحرك للقوات الأفغانية مدعوم من الولايات المتحدة ضد حركة طالبان في جنوب الإقليم.

وكان المدنيون يحضرون حفل زفاف. وهناك تضارب في الروايات بشأن عدد القتلى وملابسات الحادث.

وقال النائبان عن الإقليم محمد ظافر صادقي وغلام والي أفغان إن 15 مدنيا قتلوا، فيما ذكر عضو المجلس الإقليمي ماجد أخوندزادا ان 40 فردا سقطوا. وقال إن وقت القصف لم يكن هناك أي من أعضاء طالبان في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان جوش تي جاك إن القوات الأفغانية والأمريكية كانت قد استهدفت بشكل مشترك مقاتلي القاعدة في إقليم هلمند. غير أن جاك لم يقر بأن أي مدنيين قتلوا في العملية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن العملية استهدفت طالبان في المنطقة، مخلفة 22 قتيلا منهم.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواق، إن غارة جوية كانت قد استهدفت مخزن أسلحة مما أسفر عن انفجاره وسقوط قتلى مدنيين.

وأفاد مسؤولون بأن الحادث وقع في مقاطعة موسى قالا الخاضعة لسيطرة طالبان منذ ثمانية أعوام.