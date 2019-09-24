مقتل 6 أشخاص جراء انقلاب مركبة عسكرية تقل مهاجرين في تركيا

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون في تركيا، جراء انقلاب مركبة كانت تقل مهاجرين قبل ترحيلهم في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفاد مكتب حاكم ولاية هطاي، بأن الحادث وقع في قضاء ريحانلي على بعد 21 كيلومترا من بوابة سيلفيجوزو الحدودية. وأن اثنين من الجرحى هما من الجنود الأتراك.

وكانت المركبة العسكرية تقل "مهاجرين غير نظاميين من المقرر ترحيلهم خارج البلاد". ولم يتضح على الفور من أين جاء المهاجرون أو إلى أين سيتم ترحيلهم.

يشار إلى أن تركيا تأوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم، والذي يزيد عن 4 ملايين شخص، ويمثل السوريون أكثر من 3.6 مليون شخص من هؤلاء المهاجرين. وكثفت أنقرة في الآونة الأخيرة الجهود المبذولة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسط مشكلات اقتصادية واستياء شعبي متزايد.

وأمهلت إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، اللاجئين السوريين غير المسجلين حتى 30 أكتوبر لمغادرة المدينة أو مواجهة الطرد.

وتقول تركيا إن السوريين غير المسجلين في اسطنبول سيتم إعادة توطينهم في المكان الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة في البلاد ولن يتم ترحيلهم. لكن العديد من السوريين والجماعات الحقوقية قالوا إن عمليات الترحيل جارية بالفعل، بما في ذلك إلى سوريا التي تمزقها الحرب.