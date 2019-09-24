حاكم مصرف لبنان: الدولار متوفر في القطاع المصرفي

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الاثنين، أن الدولار متوفر في القطاع المصرفي اللبناني، كما أعلن رفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية اللبنانية من ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، إن " الدولار متوفر في لبنان، والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مضخم وله أهدافه. الدولار متوفر بالقطاع المصرفي والمصارف تلبي طلبات زبائنها".

وأضاف :"سنرفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من ثلاث إلى خمسة ملايين دولار".

وقال: "ما يهمنا هو سيولة الدولار في القطاع المصرفي وهي موجودة ومتوفرة ... ومصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار، وهي تفوق 38 مليار دولار".

وأوضح أن "سعر صرف الدولار في المصارف ثابت وأن بعض الصرافين ربما يرفعون السعر بسبب عدم توفر الدولار لديهم، لكن أحدا لم يقدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع".

من جهته، أعلن أبو فاعور أن "القروض التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان ستعزز فرص العمل وستدعم القطاع الصناعي، والتعميم الأخير للحاكم سيكون خطوة أساسية في عمل الصناعيين".

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تراجعا في الأسواق أمام الدولار بعدما كان تم تثبيته منذ عام 1999 على 5ر1507 ليرة للدولار، وهو ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.

وأرجع مراقبون تحرك سعر الصرف إلى وجود مخاوف من تدهور الوضع النقدي للبلاد.