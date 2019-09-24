 ترامب يرحب باقتراح جونسون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران - بوابة الشروق
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ترامب يرحب باقتراح جونسون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

نيويورك (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:47 ص

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل إيجابي على فكرة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، وقال إنه يحترم جونسون ولم يفاجأ بطرحه للفكرة.


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