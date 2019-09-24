ترامب يرحب باقتراح جونسون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل إيجابي على فكرة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، وقال إنه يحترم جونسون ولم يفاجأ بطرحه للفكرة.