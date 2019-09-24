ترامب يرحب باقتراح جونسون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

اليوم.. حوادث «وفيات البالوعات» على جدول أعمال محلية النواب

ترامب عن الأوضاع في مصر: السيسي قائد عظيم ومحترم.. وقبله كانت البلد في فوضى

السفارة السعودية في القاهرة تحتفل باليوم الوطني

السيسي: الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد