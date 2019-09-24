الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي يقيمان إيجابيا إرادة بيونج يانج في استئناف المفاوضات النووية

أكد الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي مجددا تقييمهما الإيجابي لإرادة بيونج يانج في استئناف المفاوضات النووية الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

وذكرت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة جو مين-جونج - في موجز صحفي عقب انتهاء محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الذي يزور نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في فندق بنيويورك - أن الرئيسين مون وترامب أجريا محادثات قمة بينهما لمدة حوالي 65 دقيقة، ناقشا خلالها سبل تحقيق إنجازات عملية في وقت مبكر في الاتصال على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للتحضير للقاء القمة الثالث المزمع عقده بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

وأكد الرئيسان مجددا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إرادتهما في بناء نظام السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية وذلك من خلال إحداث تغييرات في علاقتهما مع كوريا الشمالية مع إنهاء علاقة العدوان والتي دامت قرابة 70 عاما.

كما أكد الزعيمان متانة التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي القائم على أساس السلام والأمن في شمال شرق آسيا. واتفقا على تطوير وتعزيز التحالف بين البلدين إلى الاتجاه الشامل من أجل المنافع المتبادلة التي تشمل أيضا التعاون الاقتصادي بينهما.

واتفق الرئيسان على مواصلة التعاون الوثيق في المستقبل أيضا لمواجهة فعالة للتحديات المختلفة التي تتعرض لها شبه الجزيرة الكورية ودول الجوار.