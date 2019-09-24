كيف نصحت الإفتاء الإماراتية رائد الفضاء هزاع المنصورى لتأدية الفروض خارج الأرض؟

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تحقق حلم الإماراتى هزاع المنصورى؛ ليصبح أول رائد فضاء عربى يسافر فى رحلة فضاء منذ الثمانينيات، لكن هزاع كأي مسلم يهتم بتنفيذ تعاليم دينه، والذى سيحتاج بعض الفتاوى لمعرفة كيف يطبق شعائره صحيحا فى الفضاء.

وسيقلع هزاع المنصوري، غدًا الأربعاء، من محطة الفضاء الدولية فى كزخستان برفقة رائدة فضاء أمريكية وآخر روسى؛ ليعود هزاع أكتوبر المقبل، بينما يرجع زميليه فى فصل الربيع.

وتستعرض الديلى ميل البريطانية، لائحة تعليمات زودت بها الإفتاء رائد الفضاء هزاع المنصورى خلال رحلته.

ويواجه أى مسلم صعوبة فى تحديد مواقيت الصلاة والصيام المعتمدة على شروق الشمس وغروبها فى الفضاء، الذى يشهد 16 شروقا وغروبا يوميا.

وأكدت الإفتاء على هزاع فى اللائحة أن يقوم بما فى وسعه لأداء الوضوء، فإذا تعذر ذلك فمن المتاح له التيمم بواسطة حجر أو التراب.

وطالبت الإفتاء هزاع، باتباع مواقيت الصلاة فى مكة المكرمة على عكس ما اتبعه رائد الفضاء الماليزى شيخ شوكور، والذى تلقى فتوى بالصلاة على توقيت كزاخستان التى تقلع منها الرحلة الفضائية.

وطالبت الإفتاء هزاع بمحاولة تحري اتجاه كوكب الأرض والصلاة نحوه؛ إلا إذا لم يستطع ذلك فبإمكانه الصلاة بأى اتجاه.

وشددت الإفتاء على أن السفر للفضاء لا يعفى من صيام شهر رمضان، لكن هزاع سيمكث 8 أيام فقط ولن يدرك رمضان فى الفضاء.