النائب حسام العمدة: رئيس الوزراء وافق على إنشاء منطقة تجنيد جديدة لبني سويف

كشف النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمسطا ببني سويف وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مقترح نواب محافظة بني سويف بإنشاء منطقة تجنيد جديدة للمحافظة.

وذكر النائب، في بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، أن موافقة مدبولي جاءت خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بني سويف، عقب زيارة مدبولي للمحافظه وتفقده عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة.

وأضاف أنه طلب من رئيس مجلس الوزراء، إدراج مستشفى سمسطا المركزي وتوفير الاعتماد المالي لتشغيلها، وتوفير أراض للمدارس ومستشفى الجامعة، بالإضافة إلى السرعة في إدراج قرى بني سويف وخاصة مركز سمسطا بمشروع الصرف الصحي وزيادة الاعتماد المالي للمحافظة.