مصدر: أبوظبي تعتزم بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار

قال مصدر مطلع إن إمارة أبوظبي تعتزم بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاثة شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريبا، بهدف الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن أبوظبي ستبيع سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وسندات مدتها 30 عاما بقيمة 4 مليارات دولار.

وبحسب المصدر فإن سعر العائد على السندات الخمسية سيكون 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على نفس الفئة من سندات الخزانة الأمريكية، في حين كان سعر العائد الأولي المطروح يصل إلى 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية.

ويصل العائد على السندات العشرية 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية من نفس الفئة، في حين كان العائد الأولي المطروح 100 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية. أما العائد على السندات من فئة 30 عاما فيبلغ 110 نقاط أساس فوق العائد على السندات الأمريكية المماثلة، في حين كان السعر الأولي 125 نقطة أساس فوق العائد الأمريكي.

وأشارت بلومبرج إلى أن الإمارة الخليجية الغنية بالنفط تسعى إلى الاستفادة من الطلب القوي على السندات عالية التصنيف الائتماني في ظل المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مضيفة أن التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي من أعلى مستويات التصنيف الائتماني لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن تكلفة التأمين على ديونها ضد الإفلاس هي الأقل في المنطقة.