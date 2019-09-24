الترجي يفوز على حمام الأنف ويتصدر الدوري التونسي

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فاز الترجي التونسي اليوم الثلاثاء على نادي حمام الانف في الجولة الثالثة من الدوري التونسي الممتاز ليصعد إلى الصدارة.

وسجل للترجي اللاعب الإيفواري إبراهيم واتارا في الدقيقة الرابعة والليبي حمدو الهوني في الدقيقة 55.

وتصدر الترجي جدول الترتيب مبكرا بست نقاط وتنقصه مباراة مؤجلة.

وفي وقت سابق اليوم حقق الأفريقي فوزه الثالث على التوالي على حساب مضيفه فريق هلال الشابة الوافد الجديد على دوري الأضواء بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي الأفريقي غازي العيادي في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء ووسام بن يحيى في الدقيقة 85.

وجاء الفوز لينقذ الفريق من تبعات أزمة ديون خانقة تعصف بإدارته بعد أن خصم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ست نقاط من رصيده لعدم سداد ديون مستحقة لفريق نادي العلمة الجزائري.

وحقق الصفاقسي فوزا ثمينا خارج قواعده على حساب فريق شبيبة القيروان (3 / 2)، وهو الفوز الثاني بعد تعثره في الجولة الأولى.

واحتاج الصفاقسي الى هذا الفوز بعد خسارته المفاجئة ضد بارادو الجزائري في كأس الكونفيدرالية 1 / 3.

وسجل للصفاقسي محمد علي منصر في الدقيقة 11 وفراس شواط (هدفين) في الدقيقتين 45 و87. بينما سجل للقيروان ياسين الصالحي في الدقيقة 42 وجودوين أوبايي في الدقيقة 57.

وفاز النادي البنزرتي على حساب مستقبل سليمان 2 / 1 فيما ألحق اتحاد بن قردان الهزيمة باتحاد تطاوين بعقر داره بهدف نظيف.