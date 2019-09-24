ترامب ينتقد إيران ويؤكد أن أمريكا لا تريد الحرب مع أي دولة

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لا تريد الحرب مع أي دولة، مؤكدا أن واشنطن سوف تدافع عن مصالحها الوطنية.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع أي دولة، فنحن نرغب في السلام والتعاون والمكاسب المشتركة للجميع، ولكني لن أتواني مطلقا في الدفاع عن المصالح الأمريكية".

ووجه انتقادات إلى إيران بالتحديد، وقال إن طهران لديها رغبة "متعصبة" للحصول على أسلحة نووية، وتؤجج الحروب في سورية واليمن.

ودافع عن العقوبات الأمريكية على طهران وانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران عام2015.

وقال الرئيس الأمريكي إن "النظام الإيراني صعد من أعمال العنف التي يقوم بها وهجماته غير المبررة".

وألقى باللوم بشكل مباشر على إيران فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

واتهم ترامب إيران بأن لديها رغبة في "سفك الدماء"، وندد بـ"أربعة عقود من الاخفاق" منذ حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية.

ودعا الرئيس الأمريكي زعماء إيران إلى أن "يضعوا الشعب الإيراني أولا".