عملية جراحية لمروان محسن في الوجه

أجرى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة.

وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء اشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تغلب على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من الدوري.