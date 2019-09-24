حذر الاتحاد الدولي للبريد من تعرض الخدمة البريدية على مستوى العالم لاضطرابات جسيمة في حالة تنفيذ الولايات المتحدة تنفيذها بالخروج من الاتحاد منتصف أكتوبر المقبل.

و تحدث رئيس الاتحاد، بشار حسين، خلال الاجتماع الطارئ للاتحاد، اليوم الثلاثاء في جنيف، عما أسماه "سيناريو كئيب"، وقال إنه في حالة خروج أمريكا من الاتحاد "فلن يعترف الاتحاد بطوابع البريد الأمريكية".

كما حذر رئيس الاتحاد من تكدس البريد جراء هذه الخطوة، وقال: "سنواجه اضطرابات جسيمة إذا لم نحل هذه المشكلة".

غير أن حسين أكد تفاؤله بالتوصل لحل توافقي. يشار إلى أن الاتحاد الذي يضم في عضويته 192 دولة ينظم حركة البريد الدولية منذ 145 عاما.

وتتعلق الشكوى الأمريكية باستمرار معاملة الصين كدولة نامية في النظام العالمي للخدمات البريدية وهو ما يتيح لها الحصول على مزايا في مواجهة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وقال المدير العام للاتحاد إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام هو واحد من أهم المؤتمرات في تاريخ الاتحاد الذي يبلغ 145 عاما، مضيفا أن الاتحاد يمر بـ"مفترق طرق".

كان حسين قد حذر قبل الاجتماع قائلا: "ومتى تم اتخاذ قرار بشأن مثل كل هذه المسارات، فإن الاتحاد قد لا يستطيع أبدا التراجع في خطواته".

يذكر أن الاتحاد الدولي للبريد ينظم أسعار الخدمات البريدية، حيث تدفع الدول التي يتم إرسال الرسالة البريدية منها رسوم النقل إلى الدول المرسلة إليها، ولكن الدول النامية تدفع مقابلا أقل كثيرا مما تدفعه الدول الصناعية.

وفي ظل النمو القوي للتجارة الإلكترونية في الصين، التي ترسل البضائع عبر البريد إلى الدول الغربية، تقول الولايات المتحدة إن شركات البريد الأمريكية تدعم التجار الصينيين بهذا الشكل.

وتطالب الولايات المتحدة بمنحها حق تحديد الرسوم التي ستفرضها على خدمات البريد من الدول الأخرى.

وأشار حسين إلى أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه حدوث تغييرات فورية، حتى في حالة موافقة الاتحاد على خطة لتوفيق الرسوم بحلول عام 2021.

وقال حسين: "ومن ثم فإنه من المؤسف أن الرسوم الجديدة لا يمكن تطبيقها قريبا بشكل يجعل عقد هذا المؤتمر غير ضروري".

وتهدد واشنطن بالانسحاب من الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للبريد وعددها 192 دولة وإقليما، بشأن هذه النقطة، في موعد أقصاه بعد غد الخميس.

يذكر أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

ويحذر خبراء في ألمانيا من حدوث ارتفاع شديد في رسوم الخدمات البريدية في ظل عزم الولايات المتحدة تحديد أسعار الخدمات البريدية على أراضيها وفقا لتعريفتها الداخلية.