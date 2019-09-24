صاحب «أبي الذي لا أعرفه» في ضيافة نادي أدب بنى سويف

يستضيف نادي أدب بني سويف الكاتب خيري حسن فى ندوة مفتوحة للجمهور من رواد النادي، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر القادم فى الساعة السابعة مساء، على المسرح الشتوي للقصر.

يحضر الندوة شعراء وأدباء محافظة بنى سويف : أسامة بدر، مؤمن سمير، نور سليمان، عطية معبد، جاسر جمال الدين، سيده فاروق، دعاء عبد المنعم، محمد عبد العال، سارة فتحى، فتحية محمد، عاطف زكي، جمال عمران، إلى جانب العديد من المبدعين من أبناء قرى ومدن المحافظة.

تقام الندوة تحت إشراف محمد عبد الوهاب مدير قصر ثقافة بني سويف. خيري حسن كاتب صحفي قدم أول أعماله الإبداعية في مسار البورتريه الصحفي. والسرد المتميز فى كتابه - الذي نفذت طبعته الأولى بدار الهلال - "أبي الذي لا أعرفه" والذي وصفه الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق بانه كتاب عبقري فى فكرته. ورائع فى سرده. تناول السير المخفاة في تاريخ وأدب وشعر وحياة وأغان كوكبة تزيد عن (40) من الرموز المصرية. وأساطير الشعر والنثر والأدب والفكر والفن والصحافة مثال القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومرسي جميل عزيز ومحمود شكوكو د رفعت المحجوب. وتوفيق الدقن وأحمد فؤاد نجم وعماد حمدي ورياض القصبجي ويحي حقي عبد الرحمن الأبنودي عبد الحكيم قايم وغيرهم. يستند الكتاب فى فكرته على كشف أبعاد الشخصية المصرية للمبدعين وكيف انعكس ذلك على إبداعهم وقد استقبل الكتاب بالعديد من مقالات المدح والإشادة بموهبته السردية المغايرة. واحتفت بها دار الهلال بعدما اعتبرته أحد أبرز إنتاجها الثقافي فى السنوات الأخيرة. يكتب خيري حسن مقالة أسبوعية فى مجلة روزاليوسف و من كتاب ملحق الأهرام ( يوم الجمعة) الأسبوعي ويعمل مدير تحرير لصحيفة الوفد ومجلة الهلال العريقة.