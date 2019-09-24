رئيس البرلمان: مصر تؤيد الحل السياسي لأزمة اليمن

استقبل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، والوفد المرافق له.

ووفق بيان رسمي لمكتب الصحافة بمجلس النواب، استهل عبد العال اللقاء بالترحيب برئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له، مرحباً به في بلده الثاني مصر، مقدماً له التهنئة على انتخابه رئيسًا للبرلمان اليمني في إبريل الماضي.

وأكدت دعم الدولة المصرية حكومة وشعباً للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمني الشقيق في العيش بكرامة وحرية، مشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي.

وفي معرض الحديث عن الأزمة اليمنية، أكد عبدالعال على تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتى يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشار عبدالعال على موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الاطفال واستهداف الأراضي السعودية والناقلات التجارية في الممرات البحرية الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اليمني، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ودعم الدولة المصرية قيادة وشعباً للدولة اليمنية والشعب اليمني، واصفاً مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها.

واعتبر أن الأمن القومي المصري واليمني نسيج واحد، مشيدا بدعم مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للقضية اليمنية في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.