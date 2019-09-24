مكرم محمد أحمد: السيسي حقق لمصر ما لم يحققه أي رئيس آخر

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كافة المؤشرات الاقتصادية، تقول إن مصر في حالة تقدم مستمر.

وأضاف "مكرم"، خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المسيرة تحقق نجاحًا متواصلًا تظهر نتائجه للمواطنين"، لافتًا إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "رأينا الاعتراف الأمريكي المهم بأنه لولا السيسي ما تحقق الاستقرار في مصر، ولما أنجزت مصر الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى أنها أصبحت على الطريق الصحيح".

وأردف أن إشادة ترامب بالسيسي تعتبر شهادة حق يستحقها الرئيس، معقبًا: "الرئيس السيسي حقق لمصر ما لم يحققه أي رئيس آخر، لأنه له منهج خاص في الحكم وفي رؤية المشكلات وإيجاد حلول لها".