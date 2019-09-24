 المرصد السوري: دوريات أمريكية تركية مشتركة شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: دوريات أمريكية تركية مشتركة شمال شرق سوريا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 3:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 3:31 م


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه رصد بدء تسيير الدورية الأمريكية التركية الثانية شرقي تل أبيض، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية مع القوات الأمريكية داخل حدود المنطقة الآمنة المتفق على إنشائها شمال شرق سوريا، كجزء من الخطط لإقامة منطقة آمنة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن وزارة الدفاع التركية قولها، إن 4 مدرعات تركية عبرت الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية في سوريا ؛ لتسيير دوريات في محيط بلدة /تل أبيض/ فيما تم نشر طائرات مسيرة.

وكانت واشنطن وأنقرة توصلتا إلى اتفاق الشهر الماضي من أجل إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تساندها الولايات المتحدةفيما تم تسيير أول دورية من هذا النوع في الثامن من سبتمبر الجاري.


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