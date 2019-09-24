حزب الخضر يطالب وزيرة الدفاع الألمانية بعدم الإذعان لأمريكا







وجه حزب الخضر انتقادات لوزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، لأنها تعهدت للولايات المتحدة بانخراط عسكري أقوى لألمانيا.

وقال يورجن تريتين، خبير الشؤون الخارجية بالحزب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الثلاثاء: "الصراحة هي الضرورية الآن، وليس الإذعان... أنيجريت كرامب-كارنباور تفعل العكس للأسف".

وذكر تريتن أن الوزيرة، التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، عرضت على الولايات المتحدة مشاركة جنود ألمان في مهام يتملص منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا ذلك "طاعة استباقية مفرطة لإدارة ترامب".

وكانت كرامب-كارنباور التقت أمس الاثنين نظيرها الأمريكي، مارك إسبر، لأول مرة في واشنطن.

وقالت الوزيرة عقب اللقاء إن الأمر لا يدور حول حجم نفقات الدفاع، بل أيضا حول استعداد ألمانيا للمشاركة في مهام.

وعن النزاع مع إيران والتوترات في مضيق هرمز، قالت الوزيرة: "أوضحت على نحو جلي للغاية أن ألمانيا مستعدة للمشاركة، لكن فقط في إطار مهمة أوروبية.... نحن لسنا جزءا من استراتيجية الضغوط الأقصى".

وذكر تريتين أن محاولة الحكومة الألمانية استرضاء ترامب فشلت، كما أنه من المتأخر حدوث تحول في سياسة الولايات المتحدة، وقال: "تولي المزيد من المسؤولية يعني على سبيل المثال، تهدئة الأزمة مع إيران بالطرق الدبلوماسية... كان يتعين على أوروبا أن تطبق الإجراءات التي تعهدت بها لمواجهة السياسة التصعيدية (الضغوط القصوى)"، مثل آلية دعم التبادل التجاري مع إيران (إينستكس).