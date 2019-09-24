الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.