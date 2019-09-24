الجبير: إيران المسؤولة عن هجوم «أرامكو»

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير - في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - إن إيران تريد رفع العقوبات والمماطلة بشأن التفاوض، مضيفًا أن "طهران مهووسة بالإمبراطورية الفارسية وتريد السيطرة على المنطقة وتسعى لتصدير الثورة وتتوهم بشأن السيطرة على العالم".

وأشار الجبير إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أن الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

ولفت إلى أن الحوثيين يحاصرون مدنا يمنية ويطلقون صواريخ باليستية على السعودية، ونحن نسعى لتسوية سياسية ولا نسعى لحسم المعركة عسكريا ، مضيفا "أننا نعمل مع الإمارات وبالتعاون مع الشرعية اليمنية لإعادة هيكلة الجيش".

وشدد على أن ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتقوم بعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن.

وقال الجبير: "إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 96، موضحا أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شئون الدول، حيث قدمت ملايين الدولارات لحزب الله ومليشيا الحشد الشعبي العراقية.

وتابع: "إن مواقفنا متوافقة مع أمريكا من إيران وحزب الله، ودعم مصر والسودان، وتثبيت الاستقرار في العراق وإنهاء الصراع في سوريا وكذلك جلب السلام بين الإسرائيليين والعرب ومحاربة بوكو حرام واستقرار ليبيا وأفغانستان"، وموازنة سوق النفط والأسواق المالية وتشجيع التجارة".