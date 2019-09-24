تونس تشيد بدور الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع الشراكة العربية -الإفريقية

أشاد وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بدور جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع الشراكة العربية -الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الجهيناوي أمام الاجتماع الوزاري السابع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية - العربية الذي عقد في نيويورك بحضور عدد من وزراء الشئون الخارجية العرب والأفارقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الجهيناوي رحب باستضافة السعودية للقمة العربية-الإفريقية الخامسة المزمع عقدها في 25 نوفمبر القادم، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل الإعداد المحكم لهذه القمة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات الشراكة العربية - الإفريقية.

وأشار الوزير التونسي إلى انخراط بلاده "الفاعل " في مسارات الشراكة العربية -الإفريقية من منطلق انتمائها الجغرافي والحضاري المشترك، ووضعها مسألة تعزيز تواجدها وانفتاحها على القارة الإفريقية في سلم أولوياتها، معربا عن استعداد تونس التام للتفاعل الإيجابي والجدي مع مختلف البرامج المنبثقة عن الشراكة العربية -الإفريقية.