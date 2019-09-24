دعا اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقًا، الشعب المصري بضرورة التفكير والرجوع بالذاكرة لفترة حكم الإخوان لمصر في عهد الراحل محمد مرسي، قائلًا: «كل مصري بيحب وطنه وعائلته وعمله عليه أن يتذكر ما حدث من تدمير وتفجيرات وهجوم على المواطنين في الشوارع خلال هذه الفترة».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، «بعد فشل جماعة الإخوان في الحكم وجاءت ثورة 30 يونيو وهدمت أحلامهم وفشلوا خططوا لبيع مصر».

وتابع: «خلال هذه الفترة استطاع الجيش حماية البلد، من الانقسام الداخلي والغزو الخارجي، بالإضافة إلى قيام الأمن بدوره في مكافحته للخلايا الإرهابية داخل مصر»، مشيرًا إلى ضرورة استيعاب الدرس من قبل المواطنين وعدم السماح بتكراره مرة أخرى.

وأوضح أنه على الشعب القيام بدوره الوطني كما قام الجيش والشرطة بدورهما، من خلال عدم الإنصات لما يذاع عبر القنوات المعادية، مضيفًا: «لو نغمض عنينا هيفشلوا»، على حد قوله.

وأكد أن البلد في حالة من استقرار أمني، وإن كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية إلا أن المواطن المصري يعيش في حالة من الأمن هو وأسرته بالكامل، منوهًا بأنه على المواطنين البعد عن التفكير السطحي، والعمل على البحث وراء ما يقال.

ووجه دعوة لوزارة التربية والتعليم بالعمل على رفع الحس الوطني لدي الطلاب من خلال تدريس مناهج وطنية توضح قيمة الوطن ودور المواطن اتجاه بلده.