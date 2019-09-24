نمساوية «أمينة» تعيد أكثر من 3700 يورو عثرت عليها في محطة القطار

أعادت مواطنة نمساوية مبلغا ماليا يزيد عن 3700 يورو عثرت عليها في محفظة داخل خزانة بمحطة ميونخ الرئيسية، جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الشابة (19 عامًا) كانت بصدد وضع أمتعتها في الخزانة عندما اكتشفت وجود المحفظة، وقد أخطرت الشرطة على الفور.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلى مالك المحفظة سريعا نظرا لأن المحفظة كانت تحوي أيضا قسائم استهلاك وإيصال حساب باسم صاحب النقود، وهو نادل 37 عامًا.

وأوضح الرجل أنه كان راح في سبات عميق وهو داخل المترو أمس الاثنين، لكنه لم يستطع توضيح كيف وصلت المحفظة إلى خزانة المحطة، وأبدى سروره الشديد باستعادة نقوده.