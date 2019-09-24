أبدى حسام حسن مدرب سموحة رضاه عن أداء فريقه أمس الإثنين، أمام الأهلي في الدوري الممتاز رغم خسارته بهدف دون رد سجله رمضان صبحي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب برج العرب.

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة: "النتيجة كانت قريبة، في النهاية خسرنا بفارق هدف".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يفوز الأهلي في المباراة لأنه الأجهز بدنيا بعد خوض مباراتين في كأس السوبر المصري ودوري الأبطال".

وأشار: "خضنا أول مباراة في الموسم عكس الأهلي وكانت النتيجة قريبة، كنا قادرين على تعديل النتيجة خاصةً في آخر 20 دقيقة لولا سوء الحظ وغياب التوفيق عن اللاعبين".

وواصل "واجهنا سوء حظ، بعد التبديل الثالث أصيب أحد لاعبينا، لعبنا 13 دقيقة تقريبا منقوصين، في النهاية، كنا نواجه فريقا كبيرا".