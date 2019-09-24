إخلاء سبيل 5 أشخاص نصبوا على المواطنين ببيع بطاقات «التأمين الصحي» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر الجزئية، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل 5 أشخاص بكفالة 2000 جنيه لكلًا منهم، على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بالنصب على عدد من الأهالي وقيامهم ببيع بطاقات علاجية لهم بأسماء أطباء منسوبين لقطاع التأمين الصحي.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من أهالي مركز شرطة كفر صقر، يتهمون فيها مجهولين بالنصب عليهم وبيع بطاقات علاجية منسوبة لقطاع التأمين الصحي بالشرقية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "حسن.ح.ح" 24 سنة، مُقيم بالصالحية الجديدة، و"عبدالرحمن.د.ص" البالغ من العمر 25 عاما، و"أحمد.م.ع" البالغ من العمر 20 عاما، و"علاء.إ.ال.أ" البالغ من العمر 20 عاما، مُقيمين بدائرة المركز، يعملون في شركة دعاية طبية باسم "ن.ال"، يُديرها "وليد.س.ج" البالغ من العمر 38 عاما، وتم ضبطهم وبحوزتهم 132 دفتر بأسماء أطباء بقطاع التأمين الصحي، تبين قيامهم ببيع الدفتر الواحد بـ60 جنيه، بدعوى أن من يشتريه سيحصل على خصومات تصل إلى 2000 جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلهم بكفالة.