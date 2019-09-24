 تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية جنوبي الصين - بوابة الشروق
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تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية جنوبي الصين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:18 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:18 ص

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم اكتشاف المرض في مجموعة تضم 120 خنزيرا في بلدة تسنتشنغ بمدينة تسنشي بمنطقة قوانغشي حيث تسبب المرض الفيروسي في إصابة خنزيرين اثنين ونفوق اثنين آخرين.

وبدأت السلطات المحلية الاستجابة الطارئة لمحاصرة جميع الخنازير المصابة وإعدامها وتطهير المكان، فيما تم حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة من وإلى المنطقة المحاصرة.

تعد حمى الخنازير الأفريقية مرضا فيروسيا معديا يصيب الخنازير ولكنه لا يؤثر على البشر أو أي أنواع أخرى من الحيوانات.

وسجلت الصين أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، قبل أن تسجل لاحقا حالات لتفشي المرض في عدة مقاطعات ومناطق أخرى.

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