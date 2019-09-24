وزير الخارجية الإيراني: لن يكون هناك اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق الراهن



أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لن يكون هناك أي اتفاق نووي جديد دون الالتزام بالاتفاق الراهن.

وغرد ظريف على موقع "تويتر" للتواصل، ردا على بيان صدر أمس عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا :"منذ مايو عام 2018 (عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق)، فشلت الدول الثلاث في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".

وجاء في البيان الأوروبي :"لقد حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".

وقال ظريف اليوم إن "السبيل لمعالجة هذا العجز (الأوروبي) هو توفر الإرادة الشاملة لإيجاد طريق مستقل وعدم التكرار الببغائي لمزاعم الولايات المتحدة الفارغة".

وردا على دعوة الدول الأوروبية الثلاث للتوصل إلى اتفاق جديد، كتب ظريف :"لن يكون هناك أي اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق (النووي) الراهن".

وكانت الدول الثلاث حمّلت إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية، وناشدت إيران بـ "الامتناع عن المزيد من الاستفزاز".