 ترامب: أمريكا أقوى دولة في العالم ونأمل ألا نحتاج مطلقا إلى استخدام هذه القوة - بوابة الشروق
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ترامب: أمريكا أقوى دولة في العالم ونأمل ألا نحتاج مطلقا إلى استخدام هذه القوة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 8:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 8:37 م

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعوب العالم اليوم الثلاثاء على أن تفتخر ببلدانها وأن تحافظ على سيادتها الوطنية، في مستهل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أكد على قوة بلاده العسكرية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "هي أقوى دولة في العالم بفارق كبير، ونأمل ألا نضطر مطلقا لاستخدام هذه القوة".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون الحرية، فعليكم أن تفتخروا ببلادكم، وإذا كنتم تريدون الديمقراطية، فعليكم التمسك بسيادتها، وإذا كنتم تريدون السلام، فعليكم أن تحبوا بلادكم"

واستطرد قائلًا: "إيها الزعماء الحكماء، عليكم دائما أن تضعوا صالح بلادكم أولًا".

وأضاف أن "العالم لا ينتمي إلى أنصار العولمة، بل ينتمي إلى الوطنيين"، مؤكدا أن كل دولة لديها إرث يجعلها فريدة.


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