 ناشطة المناخ جريتا ثونبيرج لزعماء العالم: «إنكم تخذلوننا» - بوابة الشروق
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ناشطة المناخ جريتا ثونبيرج لزعماء العالم: «إنكم تخذلوننا»

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:00 ص

ذكرت ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا ثونبيرج، في رسالة لزعماء العالم خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة حاليًا في مدينة نيويورك الأمريكية: "إنكم تخذلوننا".

وقالت ثوبيرج التي تبلغ من العمر 16 عامًا: "نحن في بداية إبادة جماعية، وكل ما تستطيعون التحدث بشأنه هو الأموال والقصص الخيالية بشأن النمو الاقتصادي الأبدي".

وأضافت، والدموع تبدو في عينيها: "كيف تجرؤون على ذلك".

وذكرت ثونبيرج: "لو اخترتم أن تخذلوننا، فإننا لن نسامحكم مطلقًا".

واستمع إلى كلمة الناشطة السويدية الشابة قرابة ستين من زعماء العالم الذين من المتوقع أن يقدموا تعهدات بالتخلي عن الوقود الحفري والإبطاء من وتيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.


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