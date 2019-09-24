أسعار العقارات في ألمانيا تواصل الارتفاع

واصلت أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعها، في المناطق الحضرية والريفية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط أسعار العقارات السكنية ارتفع في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيانات المكتب، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بقوة في 7 مدن كبيرة، هي: (برلين، وهامبورج، وميونخ، وكولونيا، وفرانكفورت، وشتوتجارت، ودوسلدورف)، حيث بلغت نسبة الارتفاع بالنسبة للمنازل التي تقطنها عائلة واحدة أو عائلتان 10%، بينما ارتفعت بالنسبة للشقق السكنية بنسبة 8.6% في المتوسط.

وارتفعت أسعار العقارات في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وبلغ متوسط نسبة الارتفاع بالنسبة للشقق والمنازل 4.2%.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي منذ فترة طويلة إلى زيادة الطلب على العقارات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.