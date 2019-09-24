 الانتهاء من رفع كفاءة وتوسيع طريق «السعال - سانت كاترين» بطول 65 كيلومتر - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

الانتهاء من رفع كفاءة وتوسيع طريق «السعال - سانت كاترين» بطول 65 كيلومتر

محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء

نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 9:58 م

أعلن المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، انتهاء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسيع طريق السعال/سانت كاترين، بطول 65 كم وبتكلفة تصل إلى 306 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير طرق جنوب سيناء.

وأضاف أنه من المقرر أن يجرى افتتاحه قبل انطلاق ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معًا" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المشروع سيخدم منطقة سانت كاترين وحركة السياحة الدينية بها خاصة أن الطريق سيخدم جموع المواطنين المسافرين إلى مدينتي دهب ونويبع .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك