الانتهاء من رفع كفاءة وتوسيع طريق «السعال - سانت كاترين» بطول 65 كيلومتر

أعلن المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، انتهاء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسيع طريق السعال/سانت كاترين، بطول 65 كم وبتكلفة تصل إلى 306 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير طرق جنوب سيناء.

وأضاف أنه من المقرر أن يجرى افتتاحه قبل انطلاق ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معًا" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المشروع سيخدم منطقة سانت كاترين وحركة السياحة الدينية بها خاصة أن الطريق سيخدم جموع المواطنين المسافرين إلى مدينتي دهب ونويبع .