جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه لاستهداف منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية.

وقال «ترامب»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «يجب على كل دولة أن تتحمل مسؤولية التصرف، ولا يجب أن تدعم أي حكومة إيران لسفك الدماء»، مضيفًا: «لو استمر النظام الإيراني في هذه التصرفات ستستمر الجزاءات».

وأضاف أن «إيران تنادي بالموت لأمريكا، وترى إسرائيل سرطان يجب إزالته والقضاء عليه»، معربًا عن رفضه لكل ذلك.

وطالب قادة إيران بوضع مصلحة شعبهم في المقام الأول، مضيفًا: «مستعدون لعلاقات صداقة مع أي طرف يدعو للسلام، فنحن نسعى للتناغم مع الكل».

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.