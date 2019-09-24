الحوثيون: 16 قتيلا في قصف للتحالف وسط اليمن



أكدت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الطيران على منزل موطن بمحافظة الضالع، وسط البلاد، إلى 16 قتيلا.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق بالعسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن 16 مدنياً قتلوا وجرح آخر في غارتين جويتين شنتهما قوى العدوان (التحالف العربي) على منزل المواطن عباس الحالمي بمديرية قعطبة.

وأوضح الناطق أن من بين القتلى سبعة أطفال وأربعة نساء، وأن الجريح هو أحد المسعفين، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة نهائية.

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف أي تعليق حول هذا القصف.

وتخضع أجزاء واسعة من محافظة الضالع لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، بينما تخضع مديرية قعطبة لسيطرة الحوثيين وتشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

وكان الحوثيون أعلنوا عن "إطلاق مبادرة لوقف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية، مقابل أن توقف السعودية هجماتها على اليمن".