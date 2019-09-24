قرية في فيتنام تنتج الحرير باستخدام «عصى تقليدية»

عرف الإنسان الحرير منذ قدم التاريخ، حيث كان عصبا للتجارة حول قارات العالم القديم؛ ليمثل محورا أساسيا لازدهار الحضارات، بينما يشهد ذلك المجال تحولا نحو الطابع الصناعي الذي غير كثيرا من سماته المعتادة، ولكن هناك قرية في فيتنام لا تزال تنتج الحرير بالطريقة ذاتها التي استخدمها الأجداد منذ زمن بعيد.

ونقلت "فرانس 24" صورة عامة عن طبيعة صناعة خيط الحرير في إحدى القرى الفيتنامية التي تبعد مسافة سير ساعتين بالسيارة عن العاصمة هانوي.

تتأرجح الشرانق في الماء المغلي، بينما يستخرج الحرير بمهارة فائقة ليلف على البكرات بأيدي نساء قرية "كوشات" الفيتنامية، التي اشتهر أهلها بحرفة الحرير لأكثر من قرن.

واقترب موسم الحرير من نهايته في قرية "كوتشات"، حيث تقوم النساء في الورش الصاخبة بتخليص خيوط الحرير من شرانقها وسط سحابة ضخمة من البخار الساخن.

وعندما تلتف الألياف الصفراء والبيضاء جيدا على البكرات، فإنها تسحب سريعا لتنشر في الشمس.

ويقول فام فان با، الذي عملت 3 أجيال من أسرته في تلك الحرفة، إن جودة خيط الحرير تعتمد بنسبة 90% على أحوال الطقس؛ فقد يتسبب يوم غير مشمس في إتلاف خيوط الحرير حتى إذا كانت من نوع جيد.

وتقوم كل من العاملات بمعالجة نحو 30 جراما من خيوط الحرير يوميا، والتي يتم تصديرها لدولتي لاوس وتايلاند.

ورغم وجود ماكينات استخلاص الخيوط الحديثة، فتفضل معظم ورش العمل يدويا "العصي التقليدية"؛ ما يعني أن العاملات تكابد التعب والعرق في حر الورشة الشديد.

ويضيف با أن استخدام العصي يعمل على استخلاص الخيط بدقة، وحتى إذا كان في شرنقة سيئة فإنه يخرج سليما.

وتتقاضى كل من العاملات 10 دولارات يوميا على جهدها، ولكن تلك الصناعة تعتبر مترنحة من وجهة نظر البعض، كما تقول العاملة تران ثي هين، إن عملها يتوقف على رواج السوق، فإذا كان مزدهرا فإنها تجني أرباحا وفيرة، وإلا فما تجنيه بالكاد يغطي نفقاتها.

وتكمل تران وهي جالسة بجانب سلة تحوي خيوطا صفراء، أن أبنائها لم يحبوا تلك الحرفة واختاروا حرفا أخرى أكثر استقرارا.