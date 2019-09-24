 السيسي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب - بوابة الشروق
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السيسي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 5:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 5:08 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
وقال «السيسي»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «يجب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما شهدته من تطورات كثيرة خلال الفترة الماضية، بمختلف الأصعدة».
وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.


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