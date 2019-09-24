اشتباكات بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا وقوات «قسد» بريف حلب الشرقي

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اندلعت اشتباكات عنيفة -اليوم الثلاثاء- بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في ريف حلب الشرقي.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق - باندلاع اشتباكات بين القوات الكردية من طرف والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر في القطاع الشمالي من ريف حلب.

وتحاول قوات الجيش التركي وقوات من المعارضة المتحالفة معها، استفزاز قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب المتواجدة في مناطق بريف حلب، بالتزامن مع قيام القوات التركية باستهداف المدنيين في المناطق الحدودية شرق الفرات.