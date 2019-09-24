 وزير النقل السعودي: انتهاء حزمة منصات لوجيستية ومناطق اقتصادية خاصة - بوابة الشروق
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وزير النقل السعودي: انتهاء حزمة منصات لوجيستية ومناطق اقتصادية خاصة

علم السعودية
علم السعودية
القاهرة - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:27 م

 

كشف وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، عن قرب الإعلان عن حزمة من المشروعات المحفزة للاقتصاد والاستثمار المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيات.

وأوضح العامودي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الثلاثاء، أن الموانئ السعودية لديها طاقة استيعابية تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50%، ما يحفز على إنشاء المنصات اللوجيستية والمناطق الاقتصادية لتفعيل الطلب على الموانئ وزيادة حركة البضائع.

ولفت الوزير إلى قرب الإعلان عن منصة لوجيستية في منطقة الخمرة القريبة من ميناء جدة الإسلامي خلال أقل من شهرين، كما أنه قبل نهاية السنة يتوقع الإعلان عن منصة لوجيستية قريبة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فيما يجري العمل لدراسة جدوى إطلاق منصات في جازان ورابغ والشرقية.

وأكد العامودي أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان تحديد المستشارين لدراسة الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين مملكة البحرين والسعودية المزمع تشغيله بواسطة القطاع الخاص، لافتاً إلى انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع الربط الخليجي عبر دولة الإمارات.

واستبعد العامودي تطبيق رسوم على الطرق في الوقت الراهن وحتى نهاية 2020، موضحاً أن موضوع الرسوم يحتاج إلى تشريعات من قبل الجهات العليا.


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