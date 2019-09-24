«قومي المرأة» بشمال سيناء ينضم ندوة تثقيفية عن أورام الثدي

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية حول الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض السارية (السكر والضغط وارتباطهما بمرض السمنة).

شارك في الندوة 55 سيدة و5 رجال من العاملات والعاملين في المصالح الحكومية بالمحافظة والرائدات الريفيات.

وافتتحت الندوة إحسان داود، مقررة الفرع، وألقت الضوء على مبادرة رئيس الجمهورية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية مشاركة السيدات فيها من سن 18 فما فوق، بالوحدات الصحية في أنحاء المحافظة للاطمئنان عليهن، مؤكدة أن الكشف سيكون مجانًا بالوحدات الصحية والتجمعات بالقرى.

وأوضحت أن الفرع سينضم عدة ندوات لحث السيدات على الذهاب والكشف وقت الحملة التي ستبدأ في أول أكتوبر، وسيقوم بحشد أكبر عدد من السيدات بالقرى والنجوع.