الحريري: لبنان تعمل على غلق كل المعابر غير الشرعية مع سوريا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية بين بلاده وسوريا.

وجاء كلام الحريري خلال حوار أجراه بعد ظهر اليوم الاثنين، مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019، في بيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني "لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، والحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية"، مضيفاً أنه " مع بداية الحرب في سوريا في العام 2012، انخفض التهريب لدينا إلى نسبة 2%. والآن بعدما هدأت الأجواء في سوريا، ارتفع التهريب مجددا إلى 30 و40%، وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف: "قريبًا سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجار، إلى القضاء"، مشددًا على أن "الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم".

واعتبر الحريري أن "إقفال أسواقنا أمام بعض المنتجات الأجنبية هو في الحقيقة إقفال على أنفسنا، لأن ذلك يمنعنا بالمقابل من تصدير منتجاتنا إلى هذه الدول".

وأعلن أن المشاريع التي أقرت ضمن مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان "ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، وهذا بدوره سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها".

يذكر أن عدد المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا يتراوح ما بين 8 و12 معبرًا. ويعاني قطاع الزراعة في لبنان من البضائع المهربة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.