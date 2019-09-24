

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج الرسمية للجولة الجولي في 17 من سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن وصول المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي للجولة الثانية من الانتخابات.

ورفضت المحكمة الإدارية بتونس، الطعون المقدمة إليها في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، حسبما أكد عماد الغابري - لشبكة فرانس 24.

بعض المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، أرادوا فرصة أخرى يتقدموا بها للناخبين التونسيين، من خلال الانتخابات البرلمانية، والتي تنطلق في 6 أكتوبر المقبل.

وستسفر نتائجها عن الحزب صاحب الأغلبية الذي سيتمكن من تشكيل الحكومة، والتي أصبحت صلاحياته أكبر من صلاحيات الرئيس نفسه بعد دستور 2014 في المادة (92) مثل: الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة، وتعيين كبار موظفي الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية.

وتستعرض "الشروق" مرشحي الرئاسة السابقين والباحثين عن فرصة لرئاسة الحكومة:

1- عبير موسى

أستاذة في القانون والمحامية، وزعيمة الحزب الدستوري الحر، وبعد إخفاقها في الجولة الأولى وحصولها على 4% من الأصوات، بدأت التحرك من خلال ترشحها على قائمة حزبها عن الدائرة الثانية.

2- سليم الرياحي

طبقا لقانون الانتخابات التونسية تم تقسيم الدوائر الانتخابية بـ33 دائرة 27 داخل تونس و6 في دول المهجر (فرنسا دائرتين، ودائرة لكلاً من ألمانيا وإيطاليا والأمريكتين).

وتقدم المرشح الخاسر رئيس حزب «الوطن الجديد» المطلوب للقضاء التونسي بتهمة التهرب الضريبي، ترشحه عن دائرة فرنسا الانتخابية الأولى على الرغم من حصوله على 0.13% من الأصوات.

3- منجي الرحوي

لتمثيل منطقة جندوبة (شمال غربي تونس) في البرلمان تقدم المرشح الخاسرالمنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» للسباق البرلماني، معتمدًا على سياسة القرب من الناخبين في جندوبة، وذلك على الرغم من نتيجته المتواضعة فقد حاز الرحوي في السباق الرئاسي على 0.81% من الأصوات.

4- الصافي سعيد

معتمدا على النتيجة الإيجابية نسبيًا التي حققها في الجولة الأولى من السباق الرئاسي بحصيلة على 7.11% من الأصوات، أعلن الصافي السعيد ترشحه عن دائرة مسقط رأسه بمدينة قفصة.

5- عمر منصور وسيف الدين مخلوف

المرشحان السابقان والمستقلان عن الانتمائات الحزبية، عمر منصور وسيف الدين مخلوف سينافسان مجددا في الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى، والتي يترشح عنها أيضا المرشح راشد الغوشي زعيم حركة النهضة.

وحصل مخلوف على 4.37ُ%، فيما حصل منصور على 0.81%.