الرئيس العراقي والمستشارة الألمانية يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

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بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه جرى خلال اللقاء ايضا استعراض دور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحا وتدريبا.

وأشار البيان إلى أن صالح وميركل استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.