مدبولي يوجه بطرح الخدمات على القطاع الخاص لتشغيل وحدات الإسكان الاجتماعي ببني سويف

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، عقود وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، حيث سلم عدد من العقود للأسر المستحقة للوحدات السكنية بالمشروع، ثم تفقد نموذجا لإحدى الوحدات بالمشروع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن الوحدات التي تشهدها الزيارة اليوم، تتضمن 77 عمارة، بإجمالي نحو 1848 وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 متراً، تشطيب كامل.

كما استعرض الوزير مشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة، وأشار إلى أن المدينة تشهد تنفيذ نحو 5304 وحدات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 4080 وحدة بمنطقة الـ 77 فداناً، و 1224 وحدة ضمن مشروع ابني بيتك بمرحلتيه.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الوزير حول إجمالي مشروعات الإسكان بمحافظة بني سويف، حيثُ شهدت المرحلة الأولى تنفيذ 3460 وحدة سكنية من جانب الجهاز المركزي للتعمير، أمام جامعة النهضة ببني سويف الجديدة، تم نهو 2270 وحدة منها، وجار تنفيذ 190 وحدة، كما يتم تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية من جانب مديريات الإسكان تم نهوها، بمراكز الفشن، وبني سليمان، وبياض العرب، والعلالمة، والواسطى، وتشهد المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفيذ 1800 وحدة سكنية من جانب مديريات الإسكان، تم نهو 24 منها، وتتوزع في مراكز بني سويف، وببا، والفشن، وأهناسيا، والواسطى.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشغيل الخدمات بجميع مشروعات الإسكان الاجتماعى، موجها بطرحها على القطاع الخاص لتشغيلها، مثل الوحدات الصحية، والحضانات، وخلافه.