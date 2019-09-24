الخارجية البريطانية للعربية: الناقلة ستينا إمبيرو ما زالت محتجزة في إيران

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نقلت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين عن وزارة الخارجية البريطانية قولها يوم الاثنين إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو ما زالت مُحتجزة مع طاقمها في إيران.

وأضافت العربية عن الوزارة ”ما زلنا ندعو إيران للإفراج الفوري عن الناقلة المُحتجزة“.