الخارجية البريطانية للعربية: الناقلة ستينا إمبيرو ما زالت محتجزة في إيران

الأكثر قراءة
بسبب أرنولد.. مورينيو يوجه انتقادا لمحمد صلاح
فتاة شجاعة أوقعته في قبضة الشرطة: اعترفات فني إلكترونيات متهم بابتزاز ضحاياه بصور غرف النوم
رئيس الزمالك يعلق على عقوبات مباراة «السوبر»
بعد تداول صور مدرسة بدون مقاعد.. «تعليم البحيرة»: محاولة مغرضة للإساءة لمصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
نقلت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين عن وزارة الخارجية البريطانية قولها يوم الاثنين إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو ما زالت مُحتجزة مع طاقمها في إيران.
وأضافت العربية عن الوزارة ”ما زلنا ندعو إيران للإفراج الفوري عن الناقلة المُحتجزة“.