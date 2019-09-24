

قال رئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي إدريس، إن السودان مرت بعدد من مراحل الانتقال السياسي، في عام 1956 وفي 1964 وعام 1985، ولكنها مراحل تفتقد إرادة سياسية لمعالجة قضايا الحرب والسلام، مما كان يقودها إلى الحكومة مدنية ضعيفة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «لقاء خاص» على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن الاختلاف في المرحلة الانتقالية التي تمر بها السودان الآن عن قديمًا، هي إدراك الشعب السوداني بأهمية وجود حل لمسألة السلام ومعالجة قضايا الحرب.

وتابع: «استقرار مصر يعنى استقرار السودان لأنهما دول جوار بالإضافة إلى تقلد الرئيس السيسي منصب رئيس الاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل بين الشعب السوداني في عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة التي مرت بها البلد.

وأوضح أن المناخ الإقليمي والدول المجاورة كمصر أصبح لديها اهتمام باستقرار السودان، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الشعب السوداني، الذي أدرك أن هناك فرصة من الممكن أن تُستغل للاتجاه في قضايا السلام والنهوض بالدولة، قائلًا: «نحن دولة واعية وبها موارد كثيرة ولكن المفقود في السودان هو مسألة الاستقرار».