إدارة الطيران الأمريكية: كل دولة ستتخذ قرارها الخاص بإعادة طائرات «بوينج 737 ماكس» إلى الخدمة

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين أن كل دولة على حدة ستقرر ما إذا كانت ستنهي تعليق استخدام الطائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وذلك بعد ستة أشهر من ذلك التعليق الذي جاء عقب حادثين مميتين.

وقالت الإدارة في بيان: "كل حكومة ستتخذ قرارها الخاص بإعادة الطائرة إلى الخدمة ، بناء على تقييم السلامة الشامل".

وجاء البيان بعد أن التقى ستيف ديكسون ، مدير الإدارة، على نحو غير معلن مع أكثر من 50 مسؤول طيران في كندا لإطلاع مجتمع الطيران العالمي على التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بالطائرة المضطربة.

وتم تعليق استخدام ذلك الطراز من طائرات بوينج في مارس بعد حادثين وقع أحدهما في إثيوبيا خلال مارس وأسفر عن مقتل 157 شخصا، وآخر في إندونيسيا في تشرين أكتوبر وأسفر عن مقتل 189 شخصا.

وبدا أن سبب الحادثين قد ارتبط بخلل في البرمجيات.

ويعد اعتماد الطائرة 737 ماكس، وهي طائرة بوينج الأكثر مبيعا، خطوة أساسية لعودة تلك الطائرات لنقل ركاب مجددا.

وكررت إدارة الطيران الأمريكية موقفها بأنه "لا يوجد جدول زمني محدد" لإعادة الطائرة إلى الخدمة.