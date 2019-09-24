نائب رئيس البرلمان العراقي: لن نكون منطلقا لإرباك الاستقرار في المنطقة

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، الحاجة إلى إدامة الحوار وتغليب لغة الحكمة لحل النزاعات بين الدول وعدم الانجرار وراء الخطابات التحريضية التي تسعى إلى إشعال نار الصراع والفتنة بين الشعوب.

وقال الكعبي - خلال كلمته اليوم في اجتماع رؤساء برلمانات أورآسيا بكازاخستان - إن العراق لن يكون سببا أو منطلقا لدعم أي حراك من شأنه إرباك الاستقرار في المنطقة، ورأى أهمية التفكير بشكل جاد في صناعة الفضاءات المنتجة للسلام في عموم دول العالم، مطالبا في الوقت ذاته من الدول الشقيقة والصديقة للإيفاء بالالتزامات التي قطعتها في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت مطلع العام الماضي.

و شدد الكعبي - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - على ضرورة تضمين البيان الختامي لهذا الاجتماع بيانا صريحا وواضحا إزاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعمل مع الجهات التنفيذية في بلداننا لدعم فرص الاستقرار والحوارات ومنع التدخلات الخارجية فيها.